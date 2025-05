Donald Trump. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Auf eine entsprechende Frage sagte der Republikaner im Sender NBC: "Ich schließe es nicht aus. Ich sage nicht, dass ich es tun werde, aber ich schließe nichts aus."

Die Vereinigten Staaten bräuchten Grönland dringend für die eigene nationale Sicherheit . Auf der Insel lebe nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen, "um die wir uns kümmern werden, und wir werden sie schätzen und all das. Aber wir brauchen es (Grönland) für die internationale Sicherheit."

Mit Blick auf Kanada meinte Trump, dass er militärische Gewalt hier nicht als Option sehe. "Ich glaube nicht, dass wir jemals an diesen Punkt kommen werden." Hinsichtlich Grönland schob er nach: "Mit Grönland könnte etwas passieren. Ich will ehrlich sein."

Trump erklärte schon mehrfach ein US-Interesse an Grönland und Kanada

Trump bekundet seit Monaten ein US-Interesse, die Kontrolle über das zum Königreich Dänemark zählende Grönland zu übernehmen. Dabei hatte er auch in der Vergangenheit den Einsatz des Militärs nicht ausgeschlossen. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump mit der Idee für Furore gesorgt, Grönland einfach zu kaufen.

Grönland ist die größte Insel der Erde. Sie liegt geografisch betrachtet auf dem nordamerikanischen Kontinent und reicht bis in die Arktis. Die Insel hat eine große Bedeutung für das Weltklima und für die militärische Kontrolle der Arktis, sie ist zudem reich an Rohstoffen wie seltenen Erden. Außerdem verlaufen in der Region wichtige Schifffahrtsrouten. Die Regierungen von Grönland und Dänemark weisen Trumps Ansinnen vehement zurück.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.