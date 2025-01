Demonstrationsteilnehmer beim "March for Life" vor dem Supreme Court in Washington D.C. (AP / Ben Curtis)

Er hob zwei Dekrete seines Vorgängers Biden auf, die dieser erlassen hatte, nachdem das landesweite Recht auf Abtreibung vom Oberste Gerichtshof 2022 aufgehoben worden war. Biden wollte damit unter anderem den Zugang zu Abtreibungspillen sicherstellen und es Frauen erleichtern, Schwangerschaftsabbrüche in anderen Bundesstaaten vornehmen zu lassen.

Trump sagte per Video Abtreibungsgegnern seine Unterstützung zu, die in Washington am 52. sogenannten Marsch für das Leben teilnahmen. Vizepräsident Vance hielt bei der Kundgebung eine Rede. Am Donnerstag hatte Trump 23 Abtreibungsgegner begnadigt, die wegen der Blockade von Abtreibungskliniken verurteilt worden waren.

