Steigende Preise

Erst im April hatte US-Präsident Trump reihenweise neue Zölle angekündigt. Inzwischen hat es (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Er habe festgestellt, dass bestimmte landwirtschaftliche Produkte nicht den von ihm erhobenen Aufschlägen unterliegen sollten. Dazu gehören demnach Rindfleisch, Tomaten, Kaffee, Tee, Bananen und andere exotische Früchte. Es handelt sich vorwiegend um Produkte, die die Vereinigten Staaten nicht oder nur in unzureichender Menge für die heimische Nachfrage anbauen. Der Schritt stellt eine Kehrtwende Trumps dar und folgt auf eine Reihe von Siegen der Demokraten bei Wahlen auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene, bei denen auch die gestiegenen Lebenshaltungskosten ein zentrales Thema waren.

Der US-Präsident hatte lange darauf bestanden, dass seine Einfuhrzölle die Inflation nicht anheizen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.