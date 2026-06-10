Die Fahnen der USA und der Heimatschutzbehörde "Homeland Security". (picture alliance / AP Photo / Eric Gay)

Das Gesetz mit dem Namen "Secure America Act" sieht 70 Milliarden Dollar vor, die über einen Zeitraum von drei Jahren unter anderem an die umstrittene Behörde ICE fließen.

Der Kongress in Washington hatte die Mittel zuvor nach monatelangem Streit mit der Mehrheit von Trumps Republikanern gebilligt. Die oppositionellen Demokraten hatten den Gesetzentwurf zu Jahresbeginn zunächst blockiert. Sie verlangten schärfere Auflagen für ICE und den US-Grenzschutz. Grund war, dass Anfang des Jahres in der Stadt Minneapolis zwei US-Bürger von Mitarbeitern der Behörden erschossen wurden. Im Februar und März war es deshalb zu einer 70 Tage dauernden Haushaltssperre für das Heimatschutzministerium gekommen. Letztlich konnten sich die Demokraten aber nicht durchsetzen.

Die Trump-Regierung will jährlich bis zu eine Million eingewanderte Menschen aus den USA abschieben.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.