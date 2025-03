Betroffen sind demnach Waffenlieferungen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Die Vorbereitung dieser Lieferungen hatte demnach bereits begonnen. Die Genehmigung dafür hatte der US-Kongress noch unter Trumps Vorgänger Biden erteilt.

Die Anweisung stoppe aber auch hunderte Millionen von Dollar an Hilfsgeldern, die der Ukraine den Kauf neuer militärischer Ausrüstung direkt von amerikanischen Rüstungskonzernen ermöglicht hätten, erläuterte Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon . Damit lägen die Lieferungen an die Ukraine, die bisher alle zwei Wochen in das Land gegangen seien, auf Eis.