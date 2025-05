US-Präsident Deonald Trump und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (IMAGO / UPI Photo / Saudi Foreign Ministry)

Nach einem Besuch auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Katar wird Trump in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. Der Präsident hatte bei seinem Aufenthalt in Saudi-Arabien unter anderem Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen. In einer Rede auf einer Investoren-Konferenz in der Hauptstadt Riad erklärte Trump an die Anwesenden gerichtet, die Vereinigten Staaten würden ihnen künftig keine Vorträge mehr darüber halten, wie sie ihr Leben führen sollten. Derartiges habe in der Vergangenheit mehr Nationen zerstört als Nationen aufgebaut. Außerdem verkündete Trump bei einem Treffen mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa das Ende der Sanktionen gegen das Land.

