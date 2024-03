Donald Trump. (Archivbild) (Picture Alliance / Associated Press / Takayuki Fuchigami)

Der frühere Amtsinhaber gewann die Abstimmungen in den Bundesstaaten Missouri und Idaho. Das berichteten die Sender NBC und CNN unter Berufung auf eigene Prognosen. Missouri liegt in der Mitte des Landes und hat gut sechs Millionen Einwohner, Idaho im Nordwesten. Dort leben rund zwei Millionen Einwohner. In beiden Bundesstaaten wurde nicht klassisch in Wahllokalen, sondern bei kleinen Parteiversammlungen - sogenannten Caucuses - abgestimmt. Trump hat bislang alle Vorwahlen gewonnen. Seine einzig verbliebene parteiinterne Konkurrentin ist die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.