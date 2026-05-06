Die Straße von Hormus auf einer Karte. (picture alliance / Andre M. Chang)

Dies gab Präsident Trump über seine Platform "Truth Social" bekannt. Er schrieb, während des Stopps solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Regime in Teheran zustande kommen könne. Hier habe es große Fortschritte gegeben. Trump fügte hinzu, die Ausssetzung der Mission erfolge auf Bitten der in dem Konflikt vermittelnden Regierung Pakistans sowie anderer Länder. Der Präsident betonte, die US-Blockade iranischer Häfen bleibe in vollem Umfang in Kraft.

Die Initiative mit dem Namen "Project Freedom" hatte erst am Montag begonnen. Bislang wurden zwei Frachter durch die Meerenge geleitet. Der Iran reagierte nach US-Angaben mit mehreren Angriffen – unter anderem auf amerikanische Streitkräfte. Eigentlich herrscht zwischen den USA und dem Iran derzeit eine Waffenruhe, an die sich auch Israel hält.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.