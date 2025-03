Trumps setzt Zölle gegen Mexiko bis Anfang April aus. (picture alliance / Consolidated News Photos / Samuel Corum)

Trump unterzeichnete im Weißen Haus ein entsprechendes Dekret. Die Strafzölle in Höhe von zumeist 25 Prozent auf Importe aus den Nachbarstaaten waren erst am Dienstag in Kraft getreten. Im Fall von Mexiko begründete der US-Präsident die befristete Aussetzung damit, dass er Rücksicht auf seine mexikanische Amtskollegin Sheinbaum nehme. Nach einem Telefonat mit ihr betonte Trump, er pflege ein "sehr gutes Verhältnis" mit ihr.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.