US-Präsident sichert Katar notfalls auch militärische Hilfe zu (Archivbild von Trump und dem Emir von Katar im Mai). (Alex Brandon/AP/dpa)

In einem Erlass heißt es, die USA betrachteten jeden bewaffneten Angriff auf das Territorium, die Souveränität oder kritische Infrastruktur des Emirats als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit für das eigene Land. In einem solchen Fall würden die Vereinigten Staaten notfalls auch militärische Schritte unternehmen. Washington unterhält in Katar einen Luftwaffenstützpunkt. Die Tragweite der Verfügung von Trump ist unklar. Mit dem Erlass reagiert der amerikanische Präsident auf einen Angriff Israels auf Führungskräfte der militant-islamistischen Hamas in Katar. Dabei wurden vor gut drei Wochen mehrere Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.