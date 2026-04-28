US-Präsident Trump (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Mehrere Medien berufen sich auf hochrangige Regierungsmitglieder. Demnach hegt Trump Zweifel an der Aufrichtigkeit des iranischen Regimes. Der Präsident hatte sich am Abend in Washington mit Sicherheitsberatern getroffen. Eine offizielle Stellungnahme der US-Regierung zu dem neuen iranischen Vorschlag liegt nicht vor.

Den Berichten zufolge hat Teheran angeboten, die Blockade der Straße von Hormus zu beenden. Über das iranische Atomprogramm soll demnach aber erst im Anschluss verhandelt werden. Die USA pochen auf die Herausgabe von hochangereichertem Uran und den Verzicht auf eine Atombombe.

Das iranische Nuklearprogramm steht auch bei einer UNO-Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags auf der Agenda. Daran nimmt heute in New York auch Bundesaußenminister Wadephul teil.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.