US-Präsident Trump (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Mehrere Medien berufen sich auf hochrangige Regierungsmitglieder. Demnach hegt Trump Zweifel an der Aufrichtigkeit des iranischen Regimes. Der Präsident hatte sich am Abend in Washington mit Sicherheitsberatern getroffen. Eine offizielle Stellungnahme der US-Regierung zu dem neuen iranischen Vorschlag liegt nicht vor.

Den Berichten zufolge soll Teheran angeboten haben, die Blockade der Straße von Hormus zu beenden. Über das iranische Atomprogramm solle aber erst im Anschluss verhandelt werden. Die USA pochen auf die Herausgabe von hochangereichertem Uran und den Verzicht auf eine Atombombe.

Das iranische Nuklearprogramm steht auch bei der UNO-Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags auf der Agenda. Daran nimmt heute unter anderem Bundesaußenminister Wadephul teil.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.