Bewertet sein Vorgehen gegen den Iran positiv: US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Im Gegensatz zu Teheran habe er alle Zeit der Welt, schrieb Trump in Onlinediensten. Er behauptete, das iranische Militär sei zerstört und die Blockade der Straße von Hormus funktioniere. Zu einer möglichen Vereinbarung mit dem Iran meinte er, es werde erst dann ein Abkommen geben, wenn es gut für die Vereinigten Staaten und deren Verbündete sei. Zuvor hatte Trump die US-Marine angewiesen, jedes Boot zu beschießen und zu zerstören, das in der Straße von Hormus Minen verlegt.

Am Dienstag verlängerte der US-Präsident eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg auf vorerst unbestimmte Zeit. Die Waffenruhe soll so lange gelten, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlegt. Ob es demnächst neue Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt, ist weiter unklar.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.