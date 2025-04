Weltweite Sonderabgaben

Donald Trump bei der Ankündigung weitreichender Zölle am Weißen Haus (AP / Mark Schiefelbein)

Sollte ein betroffenes Land etwas, so wörtlich, Phänomenales anbieten, wäre ein Deal möglich, sagte der Republikaner vor Journalisten. Als Beispiel nannte Trump die Kurzvideo-Plattform Tiktok. Er erwarte, dass die chinesische Regierung und der in China ansässige Eigentümer Bytedance angesichts der Zölle einem Verkauf schnell zustimmen würden, wie es ein US-Gesetz vorsehe. Morgen läuft die Frist aus, innerhalb der Tiktok verkauft oder in den USA abgeschaltet werden muss. Zudem pochte Trump erneut auf die Verlagerung der Produktion von Unternehmen in die USA.

Zahlreiche Länder hatten bereits Gegenmaßnahmen auf die neuen weitreichenden Importzölle der USA angekündigt. Die Welthandelsorganisation WTO warnte vor einem Handelskrieg, welcher das Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt bedrohe.

