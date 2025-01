Kaufinteresse der USA

Trumps Sohn Don Jr.will nach Grönland reisen, angeblich besteht Kaufinteresse. (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Trump erklärte auf seiner Onlineplattform "Truth Social", sein Sohn und andere US-Vertreter wollten "einige der schönsten Gegenden und Sehenswürdigkeiten" besuchen. Grönland sei ein unglaublicher Ort, und seine Menschen würden enorm profitieren, wenn es ein Teil der USA wäre.

Trump hält Kauf von Grönland für "absolute Notwendigkeit"

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) vorgeschlagen, dass die USA dem dänischen Staat Grönland abkaufen. Im Dezember wiederholte er seinen Vorstoß. Der Besitz und die Kontrolle über Grönland seien "eine absolute Notwendigkeit", schrieb er auf "Truth Social". Das autonome dänische Gebiet mit 57.000 Einwohnern verfügt über Bodenschätze sowie Öl- und Erdgasvorkommen. Es wird geografisch zu Nordamerika gezählt.

Keine Treffen mit grönländischer Regierung geplant

Donald Trump Junior will nach Angaben des US-Senders Fox News am heutigen Dienstag in der Hauptstadt Nuuk eintreffen. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Kleist, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es seien keine Treffen mit Vertretern der grönländischen Regierung geplant. Man sei auch nicht über das Wesen der Reise von Donald Trump Junior in Kenntnis gesetzt worden. Daher handele es sich um einen privaten Besuch.

Die grönländische Regierung strebt nach Unabhängigkeit von Dänemark. In seiner Neujahrsansprache erneuerte Ministerpräsident Egede diese Forderung. Die USA erwähnte er in seiner Ansprache jedoch nicht.

