Wie die "Washington Post" schreibt, hat das Gespräch bereits am Donnerstag stattgefunden. Trump, so heißt es, habe Putin aufgefordert, den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zu eskalieren. Die ukrainische Regierung sei über das Gespräch informiert worden und habe keine Einwände gehabt. Von Trump selbst gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht.

Im Wahlkampf hatte Trump immer wieder angekündigt, er werde den Krieg in der Ukraine rasch beenden. Wie er das erreichen will, sagte er bisher nicht. Der amtierende US-Präsident Biden und die Ukraine befürchten, dass unter Trump die Militärhilfe an die Ukraine drastisch sinken könnte.

