Iran-Krieg

US-Präsident Trump (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Alex Brandon)

Daran seien sein Vize Vance, Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff beteiligt. Trump äußerte sich nicht dazu, mit wem genau verhandelt werde. Er sagte, es gebe eine neue Führungsgruppe in Teheran, die dringend ein Abkommen schließen wolle. Das Regime im Iran hatte hingegen zuletzt bekräftigt, keine Verhandlungen mit den USA zu führen. Auch neue Luftangriffe auf Atomanlagen im Iran wurden gemeldet.

Laut Medienberichten plant das US-Verteidigungsministerium die Verlegung von 3.000 Fallschirmjägern in den Mittleren Osten. Die Einheiten seien auf Einsätze in umkämpften Gebieten und Bodeneinsätze spezialisiert. Als mögliches Ziel wird die Insel Kharg im Persischen Golf genannt, die zentral für die iranischen Ölexporte ist.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.