Staatsbesuch in Peking

Trump zu Besuch bei Xi (Archivbild) (Getty Images / Andrew Harnik)

Bei der Unterredung in der Großen Halle des Volkes dürfte Trump nach Ansicht von politischen Beobachtern auch den Iran-Krieg ansprechen. China ist ein wichtiger ⁠Partner des Iran und ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls. Die Regierung in Peking dringt deshalb auf eine rasche Öffnung der Straße von Hormus.

Erwartet werden auch Gespräche über Taiwan. China erhebt Anspruch auf die unabhängig regierte Insel und will sie trotz internationaler Kritik an sich binden. Im Zentrum des Staatsbesuchs stehen jedoch Wirtschaftsgespräche. Trump wird von hochrangigen Wirtschaftsvertretern der Tech- und Finanzbranche begleitet, darunter Tech-Milliardär Musk.

Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt. Die Beziehungen beider Länder haben sich seitdem abgekühlt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.