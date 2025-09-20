Handelskonflikt

US-Präsident Trump und Chinas Staatspräsident Xi (Archiv). (AP Photo/Alex Brandon, File, dpa)

Es habe Fortschritte bei vielen wichtigen Themen gegeben, schrieb Trump auf Online-Plattformen, nachdem er mit seinem chinesischen Kollegen Xi telefoniert hatte. Ein Thema war demnach die Frage, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet werden könnte.

Beide Länder verhandeln derzeit über Zölle sowie über die Videoplattform Tiktok in den USA. Der US-Präsident verlangt den Verkauf des Unternehmens, das dem chinesischen Konzern Bytedance gehört. Eine Frist dafür hatte Trump mehrfach verlängert. Eine Einigung verkündete er nun aber nicht.

Trump schrieb weiter, er werde sich mit Xi auf dem APEC-Gipfel in Südkorea treffen, der im Oktober beginnt.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.