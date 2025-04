US-Regierung

Trump stärkt seinem Verteidigungsminister Hegsetz den Rücken. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Trump sagte, Hegseth mache einen großartigen Job. Der Minister selbst wies Berichte über einen weiteren sicherheitsrelevanten Chat-Vorfall zurück. Die Medien verbreiteten Lügen und zitierten anonyme Quellen.

Die "New York Times" hatte berichtet, dass Hegseth Details eines Angriffs auf die militant-islamistische Huthi-Miliz in einer weiteren Chatgruppe des Messenger-Dienstes "Signal" geteilt habe. Zu der von ihm erstellten Gruppe hätten auch seine Frau, sein Bruder und sein Anwalt gehört. Hegseth teilte demnach dieselben Informationen über den Angriff vom 15. März, die im vergangenen Monat bereits vom Magazin "The Atlantic" publik gemacht wurden. Damals war dessen Chefredakteur versehentlich in die Chatgruppe aufgenommen worden.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk NPR berichtet, das Weiße Haus habe damit begonnen, einen Ersatz für Minister Hegseth zu suchen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.