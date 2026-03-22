Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine wichtige Ader für den internationalen Handel mit Öl und Flüssiggas. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist seit Kriegsbeginn vor drei Wochen praktisch zum Erliegen gekommen. US-Medienberichten zufolge bombardieren US-Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber verstärkt iranische Drohnen und Kriegsschiffe, um den wichtigen Schifffahrtsweg freizubekommen.

Der Iran warnte in einer Reaktion auf Trumps Ultimatum, dass jeglicher Angriff auf seine Energieanlagen Gegenangriffe auf amerikanische und israelische Energie- und Infrastruktureinrichtungen in der Region nach sich ziehen werde. Das berichteten iranische Medien unter Berufung auf einen Militärsprecher.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.