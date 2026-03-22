Iran-Krieg

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine wichtige Ader für den internationalen Handel mit Öl und Flüssiggas. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist seit Kriegsbeginn vor drei Wochen praktisch zum Erliegen gekommen. US-Medienberichten zufolge bombardieren US-Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber verstärkt iranische Drohnen und Kriegsschiffe, um den wichtigen Schifffahrtsweg freizubekommen. Noch am Freitag war US-Präsident Trump von US-Medien mit den Worten zitiert worden, er wolle keinen Waffenstillstand. Der Republikaner widersprach auch einem Bericht der "New York Times", wonach die Vereinigten Staaten ihre Kriegsziele nicht erreichen würden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.