Zweistündiges Telefonat

Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, die Gespräche mit dem Ziel einer Feuerpause und einem Ende des Krieges würden unverzüglich aufgenommen

Der US-Präsident fügte hinzu, die Bedingungen dafür würden allein zwischen Kiew und Moskau ausgehandelt. Papst Leo XIV. habe den Vatikan als Verhandlungsort angeboten.

Putin bezeichnete das Telefonat mit Trump nach Angaben der Staatsmedien als "informativ und nützlich". Moskau sei bereit, mit Kiew über ein Memorandum zu künftigen Friedensgesprächen zu verhandeln. Dieses könnte einen Waffenstillstand beinhalten. Putin rief die Ukraine dazu auf, Kompromisse zu finden, die beiden Seiten gerecht würden. Konkreter wurde er nicht. Der Kreml teilte inzwischen mit, dass über einen Zeitplan für eine Waffenruhe nicht gesprochen worden sei.

Trump informierte Selenskyj, EU und NATO

Trump informierte im Anschluss an das Gespräch mit Putin den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und zahlreiche Vertreter der EU und der NATO, darunter auch Bundeskanzler Merz. Selenskyj sprach in einer ersten Reaktion von einem entscheidenden Moment im russischen Angriffskrieg gegen sein Land. Er schrieb auf X, er habe gegenüber Trump bekräftigt, dass sein Land zu einem bedingungslosen Waffenstillstand bereit sei. Es sei aber von enormer Bedeutung, dass die USA ebenfalls an den Gesprächen beteiligt blieben.

Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf X, es sei wichtig, dass sich die USA weiterhin engagierten. Sie dankte Trump ausdrücklich für seine, Zitat, "unermüdlichen" Bemühungen um einen Waffenstillstand.

Bundeskanzler Merz teilte mit, Europa und Amerika würden die Ukraine auf dem Weg hin zu einer Waffenruhe eng begleiten. Er betonte zugleich, Europa werde den Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen.

