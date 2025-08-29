Medienberichte

Die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris (AP / Godofredo A. Vásquez)

Das bestätigte das Weiße Haus gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Harris hatte nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt im Januar Anrecht auf Schutz bis zum 21. Juli. Trumps Vorgänger Biden hatte diese Frist laut CNN verlängert. Trump beendete diese Verlängerung nun zum 1. September. Wenige Wochen später beginnt Harris' Lesetour zu ihrem Buch über den Wahlkampf 2024. Sie hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr als Kandidatin der Demokraten gegen Trump verloren. Eine mögliche erneute Kandidatur für 2028 schließt sie nicht aus. Ehemalige US-Vizepräsidenten genießen nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt in der Regel sechs Monate lang Schutz durch die Behörde, Ex-Präsidenten bis zu ihrem Tod.

Trump entzog auch anderen Personen den staatlichen Schutz, darunter Kritikern wie dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Bolton.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.