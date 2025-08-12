Russischer Angriffskrieg

Die Präsidenten Trump und Putin in einer Fotomontage (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Er wolle eine Waffenruhe erreichen und den besten Deal für beide Seiten. Trump sprach in diesem Zusammenhang von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Wadephul. Er schrieb auf der Plattform X, Gewalt dürfe keine Grenzen verschieben. Wadephul forderte erneut, dass Europa bei den Verhandlungen mitentscheiden müsse.

Um eine gemeinsame Linie der Europäer mit US-Präsident Trump zu finden, hat Bundeskanzler Merz für Mittwoch zu einem virtuellen Ukraine-Treffen eingeladen. An diesem soll neben Trump auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.