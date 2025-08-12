Russischer Angriffskrieg
Trump strebt kein Abkommen mit Putin zur Ukraine beim Treffen in Alaska an

US-Präsident Trump strebt für das Treffen mit Kremlchef Putin am Freitag in Alaska kein Abkommen zum russischen Ukraine-Krieg an. Er betonte auf einer Pressekonferenz, das sei nicht seine Aufgabe.

    In einer Fotomontage sind US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin zusammen zu sehen.
    Die Präsidenten Trump und Putin in einer Fotomontage (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)
    Er wolle eine Waffenruhe erreichen und den besten Deal für beide Seiten. Trump sprach in diesem Zusammenhang von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Wadephul. Er schrieb auf der Plattform X, Gewalt dürfe keine Grenzen verschieben. Wadephul forderte erneut, dass Europa bei den Verhandlungen mitentscheiden müsse.
    Um eine gemeinsame Linie der Europäer mit US-Präsident Trump zu finden, hat Bundeskanzler Merz für Mittwoch zu einem virtuellen Ukraine-Treffen eingeladen. An diesem soll neben Trump auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen.
