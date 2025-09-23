Per Dekret

US-Präsident Donald Trump nach der Unterzeichnung eines Dekrets im Weißen Haus (Archivbild) (Imago | ABACAPRESS | Imago | Pool | ABACA)

Nach Angaben des Weißen Hauses unterzeichnete er in Washington ein entsprechendes Dekret. Darin ist von einem "Muster politischer Gewalt" die Rede, das darauf abziele, "rechtmäßige politische Aktivitäten zu unterdrücken und die Rechtsstaatlichkeit zu behindern. Der weit gefasste Begriff Antifa steht für "antifaschistisch". Die Bewegung hat in den USA laut einer Untersuchung des Forschungsdiensts des Kongresses aus dem Jahr 2020 keine Führungspersonen und keine Organisationsstruktur auf nationaler Ebene. Vielmehr bestehe sie aus unabhängigen, radikalen und gleichgesinnten Gruppen sowie Einzelpersonen.

Trump hatte bereits seit Längerem mit einer Einstufung der Antifa als Terrororganisation gedroht.

