US-Präsident Donald Trump hat den Ton gegenüber Indien nochmals verschärft. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Er begründete dies damit, dass Indien russisches Öl auf den Weltmärkten weiterverkaufe. Damit mache das Land große Profite, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Indien schere sich nicht darum, wie viele Menschen in der Ukraine von der russischen Kriegsmaschinerie getötet würden.

Zuvor hatte Trump Indien aufgefordert, Ölimporte aus Russland einzustellen und andernfalls mit Zöllen von 100 Prozent gedroht. Aus Indien hieß es am Wochenende, man werde an den Importen festhalten. Indien gilt als wichtiger Partner der Vereinigten Staaten im indopazifischen Raum. Das Land liegt nach Angaben des Weißen Hauses beim Kauf russischen Öls etwa gleichauf mit China.

Am Freitag endet eine von Trump an Russland gerichtete Frist, die Kämpfe in der Ukraine einzustellen. Andernfalls sollen die Abnehmer russischer Rohstoffe mit Wirtschaftssanktionen belegt werden. Zur Wochenmitte wird der US-Sondergesandte Witkoff zu Gesprächen in Moskau erwartet.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.