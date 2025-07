US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

In dem Telefonat bekräftigte Putin nach Angaben des Kreml, dass er an seinen Zielen in der Ukraine festhalte. Er habe aber zudem darauf hingewiesen, dass er weiter an einer Verhandlungslösung interessiert sei. Die Führung in Moskau konzentriere sich weiterhin darauf, die Grundursachen des Konflikts zu beseitigen, sagte ein Kreml-Sprecher weiter. Putin und Trump hätten auch über den Iran und den Nahen Osten gesprochen. Die beiden Präsidenten hätten einander zudem versichert, dass sie weiterhin miteinander im Gespräch bleiben wollten. Trump erklärte zu dem Gespräch lediglich, es habe dabei keine Fortschritte in Bezug auf die Ukraine gegeben.

