Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (Getty Images via AFP / SPENCER PLATT)

Sie wirft ihr auf Betreiben von Trump Bankbetrug vor, weil sie bei einem Hauskauf ihre neue Immobilie fälschlicherweise als Erstwohnsitz angegeben haben soll. James weist die Anschuldigungen zurück. Sie hatte als Generalstaatsanwältin 2024 in einem Zivilverfahren erreicht, dass Trump wegen Betrugs zu einer Zahlung von rund 450 Millionen Dollar verurteilt wurde. Ein Berufungsgericht stufte das Urteil als exzessiv ein und ordnete an, dass eine neue Strafe verhängt wird.

Halligan, die bislang als Juristin für den Präsidenten im Weißen Haus gearbeitet hatte, war erst kürzlich von Trump als Bundesstaatsanwältin im östlichen Bezirk des Bundesstaats Virginia installiert worden. Ihr Vorgänger hatte sich geweigert, eine Klage gegen James einzureichen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.