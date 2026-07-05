Weißes Haus
Trump trifft Selenskyj am Rande des NATO-Gipfels zu einem Vier-Augen-Gespräch

US-Präsident Trump plant am Rande des NATO-Gipfeltreffens in Ankara ein bilaterales Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj steht neben US-Präsident Trump. Im Hintergrund hängen die Fahnen der Ukraine und der Vereinigten Staaten von Amerika.
    Wollen bald miteinander sprechen: Der ukrainische Präsident Selenskyj und US-Präsident Trump. (picture alliance / abaca)
    Die Begegnung werde am Mittwochnachmittag stattfinden, teilte eine Regierungssprecherin in Washington mit. Dabei könnten Möglichkeiten für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besprochen werden. Die USA versuchen seit längerem, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.Angesichts ihres eigenen Kriegs gegen den Iran rückten die Bemühungen aber zuletzt in den Hintergrund. 
    Der Sprecherin zufolge will Trump am Mittwoch auch mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa zusammenkommen. Bereits am Dienstagabend soll es ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geben.
    Der NATO-Gipfel findet am Dienstag und Mittwoch in der türkischen Hauptstadt statt.
    Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.