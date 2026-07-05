Weißes Haus

Wollen bald miteinander sprechen: Der ukrainische Präsident Selenskyj und US-Präsident Trump. (picture alliance / abaca)

Die Begegnung werde am Mittwochnachmittag stattfinden, teilte eine Regierungssprecherin in Washington mit. Dabei könnten Möglichkeiten für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besprochen werden. Die USA versuchen seit längerem, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.Angesichts ihres eigenen Kriegs gegen den Iran rückten die Bemühungen aber zuletzt in den Hintergrund.

Der Sprecherin zufolge will Trump am Mittwoch auch mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa zusammenkommen. Bereits am Dienstagabend soll es ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geben.

Der NATO-Gipfel findet am Dienstag und Mittwoch in der türkischen Hauptstadt statt.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.