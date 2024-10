US-Wahlkampf

Trump beantwortet Fragen von Reportern aus einem Fahrzeug der Müllabfuhr heraus. (AP / Julia Demaree Nikhinson)

Trump trug dabei eine orange-gelbe Weste - in der er später auch auf die Bühne seiner Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Wisconsin trat. Präsident Biden habe gezeigt, was er und Vizepräsidentin Harris von Millionen Amerikanern hielten, führte Trump aus.

Vor ein paar Tagen hatte ein Comedian bei ein Wahlkampfveranstaltung Puerto Rico als eine im Ozean schwimmende Insel aus Müll bezeichnet. Das löste vor allem unter Latinos in den USA Empörung aus. Auch Biden äußerte Kritik. Bidens Aussagen ließen den Schluss zu, er habe Trumps Anhänger als "Müll" bezeichnet. Es selbst betont, er habe die "hasserfüllte" Rhetorik gegen Latinos "Müll" genannt. - Kommende Woche wird in den USA gewählt. Harris und Trump liegen in Umfragen nahezu gleichauf.

