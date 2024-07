Nach Attentat

Donald Trump wurde bei einem Anschlag am Ohr verletzt (AP / Gene J. Puskar)

Er landete mit einem Hubschrauber in der Stadt im Bundesstaat Wisconsin. Der viertägige Parteitag beginnt am Abend unserer Zeit. Dort soll Trump offiziell als Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl am 5. November nominiert werden. Der Ex-Präsident hatte vor seiner Ankunft in seinem Onlinedienst "Truth Social" geschrieben, er werde nicht zulassen, dass ihm ein potenzieller Mörder eine Änderung seiner Terminplanung aufzwinge.

Ein Attentäter hatte Trump gestern bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania mit Schüssen leicht verletzt. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei verletzt. Der 20-Jährige wurde anschließend von der Polizei erschossen. Über sein Motiv ist nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FBI bislang nichts bekannt. Nach Informationen von US-Medien wurde in seinem Fahrzeug Sprengstoff gefunden. US-Präsident Biden will sich in diesen Minuten mit einer Ansprache an die Nation wenden.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.