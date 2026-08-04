US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / dpa / Ron Sachs)

Dabei gehe es um eine schnelle Öffnung der für den internationalen Gas- und Ölhandel wichtigen Straße von Hormus, sagte der Republikaner im Weißen Haus. In einer zweiten Phase solle dann die Denuklearisierung des Iran erreicht werden. Trump räumte jedoch ein, dies werde länger dauern. Bei den Gesprächen handele es sich um die letzte Chance für Teheran, eine Vereinbarung zu erzielen und eine Eskalation zu vermeiden, betonte Trump.

Die neuen Gespräche hatte der US-Präsident bereits am Sonntag angekündigt. Seiner Darstellung nach hatte er einen Großangriff des US-Militärs vorerst abgesagt, um den Verhandlungen eine Chance zu geben. Das iranische Außenministerium bestätigte diese jedoch zunächst nicht. Es informierte lediglich über bilaterale Verhandlungen Teherans mit dem Oman. Der Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und ​Israels auf den Iran begonnen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.