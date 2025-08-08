US-Präsident Donald Trump (dpa / AP / Mark Schiefelbein)

Demnach sollte der Kreml einer Waffenruhe in der Ukraine zustimmen. Andernfalls würden weitere Strafmaßnahmen sowie Strafzölle gegen russische Handelspartner in Kraft treten. Aktuell ist die Lage unklar. Trump und Kremlchef Putin hatten gestern bestätigt, dass sie für kommende Woche ein persönliches Treffen planen. Zeitpunkt und Ort sind noch unbekannt. Angedacht ist auch, im Anschluss an das Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammenzukommen. Sowohl Putin als auch Selenskyj stellten dafür jedoch unterschiedliche Bedingungen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.