Beendigung des Gaza-Kriegs

Eine israelische Regierungssprecherin teilte mit, dass die Zusammenkunft für den 29. Dezember geplant sei. Israelische Medien meldeten, Netanjahu werde dafür in die USA reisen. Die USA hatten einen Gaza-Friedensplan erarbeitet, der zur Grundlage für die Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen wurde. Die erste Phase sah neben der Waffenruhe den Austausch von Gefangenen sowie lebenden und toten Geiseln vor. Die nächste Phase des Friedensplans soll beginnen, nachdem die Hamas die Leichen aller israelischen Geiseln übergeben hat. Dann geht es um eine Entwaffnung der Hamas und den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe.

