Einstündiges Telefonat

Der Kreml sprach von einem offenen und geschäftsmäßigen Austausch, der etwa eine Stunde gedauert habe. Der russische Präsident habe eine rasche politische und diplomatische Lösung des Iran-Konflikts gefordert, heißt es aus Moskau weiter. Trump habe seine eigene Einschätzung der sich entwickelnden Lage abgegeben.
Im Zusammenhang mit der Situation auf dem globalen Ölmarkt sei auch das Thema Venezuela angesprochen worden, erklärte Putins außenpolitischer Berater Uschakow im Anschluss, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.