Einstündiges Telefonat

Donald Trump (links) und Wladimir Putin. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Artem Priakhin)

Der Kreml sprach von einem offenen und geschäftsmäßigen Austausch, der etwa eine Stunde gedauert habe. Putin habe eine rasche politische und diplomatische Lösung des Iran-Konflikts gefordert. Trump sprach später lediglich von einem positiven Gespräch und stellte mit Blick auf die gestiegenen Ölpreise eine Lockerung von Sanktionen in Aussicht. Allerdings äußerte er sich nicht dazu, welches Land oder welche Länder von dem Schritt profitieren könnten. US-Finanzminister Bessent hatte zuletzt eine mögliche Ausnahmeregelung für russisches Öl angedeutet.

Nach Angaben Moskaus wurde in dem Telefonat mit Blick auf den globalen Ölmarkt auch das Thema Venezuela angesprochen. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.