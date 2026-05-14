US-Präsident Donald Trump trifft sich mit Chinas Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes. (Mark Schiefelbein / AP / dpa)

Trump und Xi begrüßten sich trotz der Spannungen zwischen beiden Ländern ausgesprochen freundlich und mit gegenseitigen Komplimenten. Die USA und China hätten eine "fantastische" gemeinsame Zukunft, sagte Trump zu Beginn der Unterredungen.

Trump: "Es ist eine Ehre, Ihr Freund zu sein."

Der US-Präsident lobte seinen Gastgeber als "großartige Führungspersönlichkeit". "Manchmal mögen Leute das nicht, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, weil es wahr ist", sagte Trump weiter. Xi sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Meinungsverschiedenheiten.

Anschließend nahmen die Staatschefs in der Halle an einem langen Verhandlungstisch Platz. An dem Gespräch nehmen auch Regierungsvertreter beider Seiten teil, etwa aus den Ressorts Finanzen, Handel, Verteidigung und Äußeres. Bei der Unterredung soll es um wichtige globale Themen gehen - vom internationalen Handel über den Iran-Krieg bis zur Taiwan-Frage.

Am Abend will Xi den US-Präsidenten zu einem Staatsbankett empfangen. Am Freitag reist Trump wieder zurück. Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.