Nach Amtseinführung

Der Republikaner begnadigte im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 rund 1.500 seiner Anhänger. Das Justizministerium wurde von ihm angewiesen, alle anhängigen Verfahren fallen zu lassen. Am 6. Januar 2021 hatten Trump-Anhänger den Parlamentssitz gestürmt, um die Bestätigung des Siegs von Amtsvorgänger Biden bei der Präsidentenwahl 2020 zu verhindern.

An der mexikanischen Grenze rief Trump den Nationalen Notstand aus, um illegale Einwanderung zu stoppen. Er ging mit seinen Dekreten auch gegen die automatischen Staatsbürgerschaften für in den USA geborene Kinder von Einwanderern vor. Ob alle Regelungen längerfristig Bestand haben werden, ist fraglich. Einige Anordnungen Trumps dürften juristisch angefochten werden.

Ölbohrungen in der Arktis wieder erlaubt

Trump machte nach eigenen Worten ungefähr 80 Verfügungen der bisherigen Biden-Regierung rückgängig - darunter auch die Vorgabe, dass bis 2030 die Hälfte aller verkaufter Neuwagen E-Autos sein sollten, sowie Bidens Anordnung, die Risiken künstlicher Intelligenz für Verbraucher, Arbeitnehmer und die nationale Sicherheit zu verringern. Zudem ließ er Ölbohrungen auf rund 16 Millionen Hektar in der Arktis wieder zu.

Trump sicherte sich die Kontrolle über die Bundesbediensteten und ordnete an, dass sie mit sofortiger Wirkung wieder Vollzeit im Büro und nicht mehr von zuhause aus arbeiten dürften. Für Bundesbedienstete erließ er einen Einstellungsstopp - ausgenommen ist das Militär. Die Behörden wurden angewiesen, alle Dokumente über - Zitat - "politische Verfolgungen" unter der Vorgängerregierung aufzubewahren.

Trump hebt Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler auf

Außenpolitisch entschied Trump, Kuba erneut auf der Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten zu setzen. Biden hatte den Karibikstaat erst vor wenigen Tagen von der Liste streichen lassen.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg drängte der US-Präsident auf ein Abkommen, mit Blick auf den Nahost-Krieg meinte er, er sei von dem erst am Wochenende in Kraft getretenen Abkommen Israels mit der Hamas nicht überzeugt. Die Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Siedlergruppen und Einzelpersonen, die wegen gewalttätiger Übergriffe auf Palästinenser im Westjordanland verhängt worden waren, hob Trump auf.

Trump erwägt hohe Zölle gegen EU, Kanada, Mexiko und China

In der Wirtschaftspolitik erwägt der US-Präsident nach eigenen Worten hinsichtlich Kanadas und Mexikos ab dem 1. Februar Zölle in Höhe von 25 Prozent zu erheben. Auch China muss demnach mit Zöllen rechnen. Hier nannte Trump aber kein Datum. In Richtung der Europäischen Union meinte er, die USA werden das Handelsdefizit entweder mit Zöllen ausgleichen oder indem die Europäer amerikanisches Erdöl oder Erdgas kaufen.

Trump wiederholte seine Forderungen, dass die NATO-Staaten fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts künftig für Verteidigung ausgeben sollen. Das wäre in den meisten Fällen mehr als doppelt so viel, wie sie derzeit zahlen. Zugleich bekräftigte der Republikaner sein bereits mehrfach bekundetes Interesse an der Vereinnahmung Grönlands, das eigentlich zum Königreich Dänemark gehört.

Trump gewährt Tiktok den gewünschten Aufschub

Die Kurzvideo-Plattform Tiktok erhält wie gewünscht mehr Zeit bis zu einem möglichen Aus in den USA. Ein gerichtlich bestätigtes Gesetz schreibt vor, dass der chinesische Eigentümer Bytedance das US-Geschäft verkaufen oder seinen Betrieb einstellen muss. Dafür bleiben ihm nun noch 75 weitere Tage Zeit. Hintergrund sind Befürchtungen, Daten könnten von der chinesischen Regierung abgegriffen werden. Am Sonntag war die bisherige Frist für Tiktok abgelaufen. Die App, die in den USA rund 170 Millionen Nutzer hat, wurde daraufhin für mehrere Stunden abgeschaltet. Trump sagte schließlich sein Entgegenkommen zu.

