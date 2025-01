Nach Amtseinführung

Amtseinführung von Donald Trump. (Chip Somodevilla / Pool Getty Imag / Chip Somodevilla)

Präsident Trump unterzeichnete wenige Stunden nach einer seiner Amtseinführung ein entsprechendes Dekret. Dazu setzte er sich in einer Sportarena in Washington vor tausenden seiner Anhänger an einen Tisch. Er machte nach eigenen Worten ungefähr 80 Verfügungen der bisherigen Biden-Regierung rückgängig - darunter auch die Vorgabe, dass bis 2030 die Hälfte aller verkaufter Neuwagen E-Autos sein sollten, sowie Bidens Anordnung, die Risiken künstlicher Intelligenz für Verbraucher, Arbeitnehmer und die nationale Sicherheit zu verringern. Zudem ließ er Ölbohrungen auf rund 16 Millionen Hektar in der Arktis wieder zu.

Trump sicherte sich die Kontrolle über die Bundesbediensteten und ordnete an, dass sie mit sofortiger Wirkung wieder Vollzeit im Büro und nicht mehr von zuhause aus arbeiten dürften. Für Bundesbedienstete erließ er einen Einstellungsstopp - ausgenommen ist das Militär. Die Behörden wurden angewiesen, alle Dokumente über - Zitat - "politische Verfolgungen" unter der Vorgängerregierung aufzubewahren. Zugleich kündigte er an, zahlreiche seiner Anhänger, die wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt worden sind, noch in den nächsten Stunden zu begnadigen.

Außenpolitisch entschied Trump, Kuba erneut auf der Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten zu setzen. Biden hatte den Karibikstaat erst vor wenigen Tagen von der Liste streichen lassen.

Mit Blick auf den Nahen Osten hob er die Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Siedlergruppen und Einzelpersonen auf, die wegen gewalttätiger Übergriffe auf Palästinenser im Westjordanland verhängt worden waren.

