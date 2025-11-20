In spätestens 30 Tagen müssen die Unterlagen offengelegt werden.
Ermittlern zufolge hat Epstein über Jahre minderjährigen Mädchen und jungen Frauen sexuelle Gewalt angetan und sie Prominenten zugeführt. In kürzlich veröffentlichten E-Mails von ihm heißt es, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden. Kritiker fürchten, dass die Trump-Regierung mit Verweis auf laufende Untersuchungen weiterhin brisante Akten zurückhalten könnte.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.