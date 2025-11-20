USA
Trump unterzeichnet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten

US-Präsident Trump hat ein Gesetz zur Freigabe von Ermittlungsakten in der Affäre um den Sexualstraftäter Epstein unterzeichnet. Dies gab der Präsident bekannt. Zuvor hatten bereits der Kongress und Senat der Freigabe zugestimmt.

    Donald Trump im Anzug und mit roter Krawatte wird in Dunkelheit vom Blitzlicht einer Kamera beleuchtet, während er mit der rechten Hand gestikuliert
    Trump stimmt Freigabe der Epstein-Akten zu. (picture alliance / AP Photo / Mark Schiefelbein)
    In spätestens 30 Tagen müssen die Unterlagen offengelegt werden.
    Ermittlern zufolge hat Epstein über Jahre minderjährigen Mädchen und jungen Frauen sexuelle Gewalt angetan und sie Prominenten zugeführt. In kürzlich veröffentlichten E-Mails von ihm heißt es, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden. Kritiker fürchten, dass die Trump-Regierung mit Verweis auf laufende Untersuchungen weiterhin brisante Akten zurückhalten könnte.
    Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.