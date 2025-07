Donald Trump mit Zuschauern am Unabhängigkeitstag in Washington (AP / Julia Demaree Nikhinson)

Am Donnerstag wurde sie im Kongress verabschiedet. Das Gesetz sieht Steuererleichterungen vor und gleichzeitig Kürzungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Es geht einher mit einer massiven Neuverschuldung und mit mehr Ausgaben für Verteidigung und den Grenzschutz.

Die Zeremonie im Freien am Weißen Haus wurde begleitet von einer Flugshow, um die Piloten des kürzlichen US-Angriffs auf iranische Atomanlagen zu ehren. Am Himmel von Washington war unter anderem ein Tarnkappenbomber des Typs B-2 zu sehen. Der Unabhängigkeitstag ist einer der wichtigsten Feiertage in den Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.