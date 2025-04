Energiepolitik

Im Beisein von Bergarbeitern kündigt US-Präsident Trump die Förderung der Kohleenergie an. (Getty Images via AFP / ANNA MONEYMAKER)

Man bringe Bergleute wieder in Arbeit, sagte Trump im Weißen Haus. Nach Angaben der Energiebehörde Energy Information Administration erzeugen Kohlekraftwerke derzeit weniger als 20 Prozent des Stroms in den USA. Im Jahr 2000 waren es noch 50 Prozent gewesen. Die Steigerung der Energieproduktion war eines der Wahlversprechen Trumps. Wegen der vielen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge und Kryptowährungen ist die Stromnachfrage in den USA gestiegen.

Die Klimaorganisation Evergreen warf Trump vor, KI als Vorwand zu nehmen, um seine Spender aus der Branche der fossilen Energie mit der "dreckigsten und teuersten Energiequelle" zu unterstützen.

