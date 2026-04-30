Verteidigung

Soldaten auf der US-Airbase Ramstein (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Eine Entscheidung darüber solle in Kürze getroffen werden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Eine Begründung nannte Trump nicht. Zuletzt hatte Bundeskanzler Merz mit Kritik am Irankrieg den Unmut des US-Präsidenten auf sich gezogen. Merz hatte am Montag bei einer Veranstaltung mit Schülern mit Blick auf die USA gesagt, eine ganze Nation werde durch die iranische Staatsführung gedemütigt. Zudem meinte er, die Amerikaner hätten offensichtlich keine Strategie. Darauf hatte Trump den Kanzler scharf attackiert. Dieser wisse nicht, wovon er spreche und halte es für in Ordnung, wenn der Iran Atomwaffen habe.

Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April rund 86.000 Soldaten in Europa stationiert – davon rund 39.000 in Deutschland. Trump hatte wiederholt damit gedroht, die Zahl der Truppen in Deutschland und anderen europäischen NATO-Staaten zu verringern.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.