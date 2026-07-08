NATO-Gipfeltreffen

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Captital Pictures)

Trump betonte zudem, die USA arbeiteten an Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Milliardenhilfen für die Ukraine

In der gemeinsamen Gipfelerklärung der NATO-Länder werden der Ukraine außerdem neue milliardenschwere Militärhilfen zugesichert. Die Verbündeten wollen dieses Jahr 70 Milliarden Euro für Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung zur Verfügung stellen. 2027 soll die Militärhilfe mindestens auf diesem Niveau fortgesetzt werden.

Spannungsreiches Treffen

Das Treffen in Ankara war von Spannungen geprägt. US-Präsident Trump kritisierte unter anderem Spanien wegen dessen Weigerung, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Zudem erneuerte er seine Forderung, Grönland solle Teil der USA werden. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen hielt sich Trump während der nicht-öffentlichen Sitzung des Nordatlantikrats allerdings mit Kritik an den Bündnisländern zurück. Er habe zudem versichert, dass die USA in der NATO bleiben wollten.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.