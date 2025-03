Vandalismus gegen Tesla - hier in Kanada (Christinne Muschi / The Canadian P / Christinne Muschi)

So etwas wie dieser Tage gegen Tesla habe es am 6. Januar 2021 nicht gegeben, behauptete Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. Damals hatten Anhänger Trumps gewaltsam das Kongressgebäude in Washington gestürmt, um Senat und Repräsentantenhaus daran zu hindern, den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 zu bestätigen. Trump selbst hatte sie in öffentlichen Reden dazu angestachelt. Fünf Menschen kamen bei dem Kapitol-Sturm ums Leben, durch Gewalt oder infolge nicht näher definierter medizinischer Notfälle.

"Keine mildernden Umstände" und Haft in El Salvador?

In den vergangenen Wochen wurden in den USA und anderen Ländern Tesla-Fahrzeuge, Verkaufsräume und Ladestationen mutwillig beschädigt. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social , er freue sich darauf, die Täter mit 20 Jahren Haft bestraft zu sehen, und schlug vor, sie die Strafen "unter herrlichen Bedingungen" in El Salvador verbüßen zu lassen. Es werde keine mildernden Umstände und keine Begnadigungen geben, betonte der US-Präsident.

Mutmaßlicher Hintergrund des Vandalismus gegen Tesla ist die Empörung gegen Firmen-Chef Elon Musk, der als einer der wichtigsten Berater Trumps agiert. Sein Team hat ohne politisches Mandat tausende Verwaltungsmitarbeiter der US-Regierung entlassen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.