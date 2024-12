Wegen Wahlumfrage

Der designierte Präsident Donald Trump (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

In der Erhebung lag die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris im Bundesstaat Iowa überraschend drei Prozentpunkte vor Trump, was sich letztendlich nicht bewahrheitete. Trump wirft der Meinungsforscherin Ann Selzer und der Zeitung "Des Moines Register", so wörtlich, "dreiste Wahlbeeinflussung" vor und fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Eine Sprecherin der Zeitung wies die Vorwürfe als unbegründet zurück.

