Er wirft dem Medienunternehmen vor, ein Interview mit seiner Kontrahentin Harris zugunsten der Demokratin manipuliert zu haben. In der Klageschrift wird das Interview in der Nachrichtensendung "60 Minutes" als irreführend bezeichnet. Der Sender habe zwei verschiedene Antworten von Harris auf eine Frage zum Thema Israel ausgestrahlt. In der Klage, die vor einem US-Bezirksgericht in Texas eingereicht wurde, wird ein Schadenersatz von rund zehn Milliarden Dollar gefordert. CBS weist die Manipulationsvorwürfe zurück und spricht von einem üblichen, redaktionellen Vorgang.

Trump hat bereits gedroht, dem Sender im Falle seiner Wiederwahl die Lizenz zu entziehen. Er war von seinem eigenen geplanten Interview mit "60 Minutes" zurückgetreten.

