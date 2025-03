US-Präsident Trump (Archivbild) (picture alliance / Consolidated News Photos / Samuel Corum)

Trump sagte in Washington, die Regelung werde am 2. April in Kraft treten. Die Zölle gälten für alle Fahrzeuge, die nicht in den Vereinigten Staaten produziert worden seien. Er erwarte Steuereinnahmen von rund 100 Milliarden Dollar. Die Maßnahme dürfte auch die deutsche Autoindustrie hart treffen.

Trump hat seit seinem Amtsantritt Ende Januar eine Reihe von Zöllen angekündigt oder in Kraft gesetzt. Allerdings strich er einige auch kurze Zeit später wieder - wie im Fall Kanada. Trumps Vorgehen Trumps nährt Sorgen vor einem weltweiten Handelskrieg.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.