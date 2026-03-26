"Sehr gute Gespräche"

US-Präsident Donald Trump lässt in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf den Iran fliegen (Archivbild). (AFP / MANDEL NGAN)

Auf seinem Online-Dienst Truth Social erklärte er, die USA würden bis zum 6. April von Angriffen auf iranische Energieanlagen absehen. Er begründete das mit Verhandlungen mit iranischen Vertretern, die sehr gut liefen. Details nannte er nicht.

Trump hatte dem Land mit der Zerstörung von Energieinfrastruktur gedroht, sollte es die Blockade der Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden beenden. Später verlängerte er die Frist zunächst bis zu diesem Wochenende.

Medienberichten zufolge übermittelte die iranische Führung der US-Regierung heute eine Antwort auf deren 15-Punkte-Plan für ein Ende des Krieges. Demnach fordert Teheran einen Stopp aller Kampfhandlungen auch im Libanon und im Irak sowie ein Ende der gezielten Tötungen iranischer Führungspersonen. Trump teilte mit, der Iran habe genehmigt, dass zehn Öltanker die Straße von Hormus passieren dürften. Er sprach wörtlich von einem "Geschenk" Teherans und einem Zeichen des guten Willens.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.